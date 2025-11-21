Monitoramento do Cisp identifica veículo clonado e ação integrada resulta em rápida apreensão em Niterói

As câmeras de monitoramento do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), da Prefeitura de Niterói, permitiram a identificação e imediata apreensão de um veículo clonado na Estrada Washington Luís, no Largo da Batalha, na manhã dessa sexta (14). A equipe de guardas municipais foi alertada pelo sistema de cercamento eletrônico e acionou a Polícia Militar, que abordou o condutor. O motorista informou ter adquirido o automóvel em uma loja em Rio Bonito. Ele foi conduzido à 79ªDP (Jurujuba) para prestar esclarecimentos e, após ouvido, foi liberado. O veículo — um Onix branco — permanece apreendido.

O secretário municipal de Ordem Pública e Segurança, Cel. Gilson Chagas, destacou a importância dos investimentos feitos pela prefeitura em tecnologias e inteligência, que desde o início do ano tem refletido em melhorias na atuação das forças de segurança no município.

“Os índices de segurança pública de Niterói são resultado do investimento da prefeitura em inteligência artificial e tecnologia, promovendo a integração entre as forças de segurança pública e um serviço de qualidade para a população. Ações como esta, demonstram que a integração, investimento e monitoramento realizados fazem de Niterói uma cidade cada dia mais segura”.

O Cisp é um centro de integração entre a Guarda Municipal, polícias Civil e Militar, Polícia Federal, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e outros órgãos operacionais, e funciona com equipes treinadas da Guarda Municipal.

Atualmente, o Centro monitora, 24 horas por dia, imagens e dados de 522 dispositivos de segurança e 38 portais instalados nas entradas e saídas da cidade. Também conta com 120 câmeras inteligentes do sistema de cercamento eletrônico, que tiveram suas funcionalidades ampliadas: além de identificar placas completas, os equipamentos são capazes de reconhecer, em segundos, fragmentos de placas de veículos envolvidos em ocorrências. A atuação pode ocorrer em tempo real — permitindo o acionamento imediato das forças de segurança — ou por meio de monitoramento investigativo, como em casos recentes que resultaram na prisão de foragidos.

O Cisp integra o Pacto Niterói Contra a Violência, plano de segurança pública da Prefeitura que reúne 18 projetos distribuídos em quatro eixos: prevenção; policiamento e Justiça; convivência e engajamento dos cidadãos; e ação territorial integrada. Lançado em 2018, em parceria com a organização Comunitas, o programa se inspira em modelos bem-sucedidos de cidades como Bogotá, Medellín e Nova Iorque.

Desde sua criação, o Centro se tornou uma referência nacional: já apoiou investigações e elucidação de inúmeros crimes, contribuiu para a prisão de criminosos e forneceu mais de 5 mil imagens e relatórios técnicos a delegacias e ao Judiciário, por meio de seu setor de inteligência. O reconhecimento tem atraído gestores de segurança de diversos estados interessados em conhecer o modelo adotado em Niterói.