Série 'Tremembé' é renovada e segunda temporada trará novos personagens como o ex-jogador Robinho

A Prime Video anunciou a renovação para a segunda temporada de 'Tremembé'. A série que mostra o dia a dia de presos de alto perfil na penitenciária de São Paulo, vem fazendo sucesso com o público que gosta de produções de true crime. O anúncio da segunda temporada foi feito nesta sexta-feira (21), com um vídeo de Marina Ruy Barbosa, que interpreta Suzane von Richthofen.

"Me ligaram direto de Tremembé. E dessa vez não era golpe. Chegou a confirmação que vocês estavam esperando!", escreveu a atriz.

Segundo informações da empresa, a nova temporada contará a histórias de dois novos personagens na ala masculina da cadeia, o empresário Thiago Brennand e o ex-jogador Robinho, ambos condenados por estupros e que "instauram um contraste de poder e privilégio entre os presos", ao chegarem no presídio. Os atores que interpretaram os presos ainda não foram divulgados.

Na ala feminina, a série continua acompanhando Suzane, desta vez com o foco na vida fora da prisão e, Elisa Matsunaga, interpreta pela atriz Carol Dias, também tentando um recomeço no regime aberto.

“O engajamento excepcional da audiência nas histórias e personagens retratados em Tremembé, é resultado da união de um elenco de extrema qualidade com um primor técnico de roteiro e produção. Construímos um universo de true crime diverso no Prime Video que nos deixa ainda mais empolgados para a próxima temporada”, disse Julia Prioli, Chefe de Originais de Ficção para o Brasil da Amazon MGM Studios, em comunicado.

"Tremembé" também está dando o que falar na Justiça. Sandra Regina Ruiz Gomes, a Sandrão, abriu um processo contra a Amazon, detentora dos direitos autorais do streaming, por danos morais, direitos de imagem e e excessos na liberdade de expressão. Ela pede R$ 3 milhões e o caso corre na 1ª Vara Cível de Mogi das Cruzes (SP).

Sandra argumenta que a série contou mentiras sobre sua pessoa. Em 2003 ela participou no sequestro e assassinato de um vizinho de 14 anos, em Mogi das Cruzes. Ela foi condenada a 27 anos de prisão e está no regime semiaberto desde 2015. A defesa da ex-detenta argumenta que ela apenas participou das ligações telefônicas à família do menino, mas na série, aparece como mentora do sequestro, inclusive participando da execução do menor.