Jovens desaparecidos são encontrados em Ipanema; pais já estão com a menina de 11 anos

Paloma Passos Mallet, 11 anos, e seu namorado um adolescente de 16 anos, teriam fugido, após os pais da menina não autorizarem o relacionamento por achar jovem demais para namorar. O casal teria fugido após o fim da aula em Rio das Ostras, na Região dos Lagos. O casal foi encontrado na tarde desta sexta-feira (21) no bairro de Ipanema, na Zona Sul do Rio. De acordo com familiares, os pais da menina já estão com ela e a acompanham no retorno para casa.

Paloma estava desaparecida desde a última quarta-feira (19), quando saiu da escola em Rio das Ostras, na Região dos Lagos, acompanhada do seu namorado. Segundo parentes, a menina havia manifestado a intenção de fugir após a família proibir o “namoro”.

"Ela já havia dado indícios de que queria fugir, por não deixarmos ela namorar com essa idade. Eles saíram sem dinheiro, sem celular, e estávamos todos desesperados", contou Luana, irmã de Paloma.

Durante as buscas, familiares descobriram que os jovens haviam seguido para Rio Bonito e, de lá, embarcado em uma van rumo ao Rio de Janeiro. Na manhã de quinta-feira (20), câmeras de segurança registraram os dois caminhando pela orla de Copacabana.

As imagens mostravam Paloma vestindo uma camisa preta do Flamengo, calça legging preta e chinelo, enquanto o adolescente usava camisa preta com a frase “Just do It”, bermuda preta e estava descalço.

Os pais do adolescente também procuravam pelo filho e relataram estar “desesperados” com a situação.

O pai de Paloma e outros familiares realizaram buscas intensas desde a última noite, percorrendo a região onde os dois haviam sido vistos pela última vez.

O caso havia sido registrado na 128ª DP (Rio das Ostras). Com o reencontro em Ipanema, a família aguarda agora os procedimentos das autoridades para concluir o retorno dos jovens às suas casas.