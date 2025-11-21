Mais de 100 celulares são apreendidos em hotel no centro do Rio

Mais de 100 celulares e outros aparelhos eletrônicos foram apreendidos pela Polícia Militar, em um hotel, na Rua dos Andradas, no Centro do Rio de Janeiro, na madrugada desta sexta-feira (21). Dois suspeitos e o gerente do estabelecimento foram encaminhados à 4ª DP (Presidente Vargas).

De acordo com a PM, agentes do 5° BPM (Praça da Harmonia), realizavam um patrulhamento na Avenida Presidente Vargas, quando avistaram dois indivíduos com atitudes suspeitas. Os policiais tentaram fazer uma abordagem, mas os dois homens fugiram e entraram em um hotel na Rua dos Andradas.

Os agentes entraram no hotel após autorização e encontraram um dos suspeitos em um quarto que estaria desocupado. Com ele estavam 130 celulares, um notebook e um roteador. O outro homem foi encontrado escondido em outro cômodo.



Além do material eletrônico, as motos usadas pelos suspeitos também foram apreendidas. Os veículos apresentavam sinais de adulteração, incluindo placas clonadas.