Mais de 100 celulares são apreendidos em hotel no centro do Rio
Policiais Militares encontraram os aparelhos após dois suspeitos tentarem se esconder no estabelecimento, depois de uma abordagem
Mais de 100 celulares e outros aparelhos eletrônicos foram apreendidos pela Polícia Militar, em um hotel, na Rua dos Andradas, no Centro do Rio de Janeiro, na madrugada desta sexta-feira (21). Dois suspeitos e o gerente do estabelecimento foram encaminhados à 4ª DP (Presidente Vargas).
De acordo com a PM, agentes do 5° BPM (Praça da Harmonia), realizavam um patrulhamento na Avenida Presidente Vargas, quando avistaram dois indivíduos com atitudes suspeitas. Os policiais tentaram fazer uma abordagem, mas os dois homens fugiram e entraram em um hotel na Rua dos Andradas.
Os agentes entraram no hotel após autorização e encontraram um dos suspeitos em um quarto que estaria desocupado. Com ele estavam 130 celulares, um notebook e um roteador. O outro homem foi encontrado escondido em outro cômodo.
Leia também:
Acidente entre carro e moto deixa homem ferido e causa congestionamento na RJ-104
Multicenter Itaipu anuncia 44 vagas extras para o período de Natal
Além do material eletrônico, as motos usadas pelos suspeitos também foram apreendidas. Os veículos apresentavam sinais de adulteração, incluindo placas clonadas.