Acidente entre carro e moto deixa homem ferido e causa congestionamento na RJ-104

A vítima teve ferimentos leves e foi levada para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal) - Foto: Divulgação

Um acidente entre um carro e uma motocicleta deixou um homem ferido na manhã desta sexta-feira (21), na RJ-104, sentido Niterói, próximo a Maria Paula. Por causa da colisão, motoristas que trafegam pela via precisam ter calma para enfrentar o congestionamento que se formou.

O Corpo de Bombeiros informou que equipes do quartel de Niterói atenderam um homem que teve ferimentos leves. A vítima foi levada para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, e apresenta um estado de saúde estável.

A colisão causou um congestionamento intenso no tráfego sentido Niterói, com grandes áreas de retenção, além de filas que atingiram diversos quilômetros. Entretanto, já há equipes no local trabalhando para a normalização do trânsito.