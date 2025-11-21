Avô e neto policiais são baleados em tentativa de assalto na Zona Norte do Rio

Na noite desta quinta-feira (20), um coronel reformado da Polícia Militar do Rio, de 82 anos, e o neto dele, soldado da PM de Minas Gerais, de 33, foram baleados durante uma tentativa de assalto no Méier, Zona Norte da cidade. A esposa do coronel, de 81 anos, também ficou ferida. A família estava de carro e voltava de uma apresentação de balé da bisneta, que não estava no veículo. O caso é investigado pela 23ª DP (Méier).

De acordo com a PM, dois homens em uma moto tentaram abordar o veículo do coronel na Rua Amaro Cavalcanti, na altura do número 1.045. Segundo testemunhas ouvidas pela corporação, o neto, que dirigia o carro, reagiu e bateu na moto dos criminosos, que atiraram em seguida e fugiram. Todos da família foram atingidos.

Leia também:

'Mangabinha' é morto em operação da CORE na Cidade de Deus; Vídeo!

Polícia prende líder de grupo paramilitar acusado de homicídio em Duque de Caxias



O coronel foi baleado no braço esquerdo, enquanto o neto foi atingido com dois disparos na região dos ombros e do braço. A esposa do militar sofreu ferimentos no rosto causados por estilhaços. Ambos foram socorridos e levados para o Hospital Municipal Salgado Filho, também no Méier.

Segundo a unidade, o coronel e o neto tiveram alta ainda no fim da noite desta quinta (20). Já a mulher, que teve ferimentos mais graves, deve passar por cirurgia e ser transferida para um hospital particular.

A rua é conhecida por assaltos, exatamente no ponto em que a família foi abordada pelos criminosos. O caso é investigado pela 23ª DP (Méier), que busca informações para identificar e prender os responsáveis pelo ataque.