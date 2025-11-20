Polícia prende integrante de quadrilha de roubos de cargas na Baixada Fluminense

Policiais do 3º CPA/21º BPM e da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar (SSI/PMERJ), com apoio de informações repassadas pelo Disque Denúncia, realizaram, na manhã desta quarta-feira (19), uma operação que resultou na prisão de um homem acusado de integrar de uma quadrilha especializada em roubos de cargas na Baixada Fluminense.

Douglas Bianco Moreira de Oliveira, de 32 anos, é apontado como membro do Comando Vermelho e ligado ao Complexo da Vila Ruth, em São João de Meriti. Douglas foi preso na Avenida Paris, na Comunidade do Guarani, Jardim Metrópole, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O acusado era considerado de média periculosidade pelo sistema carcerário e estava foragido, com mandado de prisão definitivo expedido pela 2ª Vara Criminal do município, decorrente de condenação de 10 anos por roubo qualificado.

Segundo a Polícia Militar, Douglas vinha sendo monitorado desde a última sexta-feira (14). O trabalho de inteligência identificou que ele estava escondido na Comunidade do Guarani, no Jardim Metrópole. Com base nas informações e seguindo diretrizes do comando, foi montada uma operação que possibilitou sua captura na Avenida Paris.

Após a prisão, o criminoso foi levado para a 64ª DP (São João de Meriti), onde a ordem judicial foi confirmada. Em seguida, ele foi transferido para uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde permanece à disposição da Justiça.



O Disque Denúncia reforça que qualquer informação sobre foragidos pode ser comunicada de forma totalmente anônima pelos seguintes canais:

Central: (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp: (21) 2253-1177

Aplicativo: Disque Denúncia RJ