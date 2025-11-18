Polícia Civil devolve 1.600 celulares produtos de crime para seus legítimos donos

A Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol) realizou, nesta terça-feira (18), a maior entrega de celulares recuperados da história do Rio de Janeiro. Ao todo, 1.600 dos aparelhos foram devolvidos para seus legítimos proprietários. A ação é resultado de apreensões realizadas na "Operação Rastreio”, a principal iniciativa do estado para combater toda a cadeia criminosa envolvida em roubos, furtos e receptação de aparelhos telefônicos.

“Hoje é um dia importante para quem teve o celular subtraído. Sabemos que o celular é muito mais do que uma forma de comunicação, ele pode conter trabalho e a vida inteira da pessoa. Então, sabemos a importância da Operação Rastreio e da devolução desses aparelhos. Esse é o trabalho da Polícia Civil e é contínuo, combatendo toda essa cadeia criminosa, desde os criminosos que realizam o furto e o roubo, até os receptadores”, comenta o secretário de Polícia Civil, delegado Felipe Curi.

Desde o início da " Operação Rastreio", mais de 12,5 mil celulares já foram recuperados, com cerca de 2.800 restituídos aos verdadeiros donos. A operação também resultou na prisão de mais de 700 criminosos, entre roubadores, furtadores e receptadores. Nesta fase da devolução, as vítimas foram contatadas por ligação ou mensagem de WhatsApp, por meio dos telefones funcionais das delegacias, para comparecer aos pontos de entrega previamente informados.

“Eu tive meu celular roubado no final de junho deste ano, no Méier. Eu estava de carro e dois homens armados apareceram, me ameaçaram e conseguiram levar meu celular. Eu registrei o caso na 25° DP (Engenho Novo), mas achei que não iria conseguir recuperar. Quando recebi a mensagem informando que ele havia sido encontrado, fiquei bem surpresa e feliz. Agradeci muito pelo trabalho realizado”, disse a contadora, Stephany Soares, que esteve na Cidade da Polícia para recuperar seu aparelho.

Além da Cidade da Polícia, as devoluções também aconteceram em Niterói, São Gonçalo, municípios da Baixada Fluminense e no interior. Apesar do dia da entrega, periodicamente em todas as delegacias. A iniciativa reforça o compromisso da instituição em garantir a restituição dos bens subtraídos e desarticular o comércio ilegal de celulares, que alimenta diferentes práticas criminosas. Além de recuperar aparelhos, a operação tem ampliado a responsabilização de receptadores e intermediários que sustentam o mercado ilícito.

A "Operação Rastreio" segue em andamento, com investigações contínuas e novas ações de fiscalização. A Polícia Civil orienta os consumidores a adquirirem aparelhos somente em locais de confiança, exigirem nota fiscal e desconfiarem de preços muito abaixo do mercado.