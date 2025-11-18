PM prende foragido da Justiça armado e com grande quantidade de drogas em Niterói

Uma operação do 12º BPM (Niterói), realizada na tarde desta terça-feira (18), resultou na prisão de um foragido da Justiça e na apreensão de uma pistola, drogas e radiotransmissores na comunidade do Jacaré, na Travessa Frei Orlando, em Piratininga, na Região Oceânica. A ação ocorreu após denúncias anônimas encaminhadas ao Disque-Denúncia/RJ.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi deslocadas para verificar a informação registrada, que relatava a presença de criminosos comercializando entorpecentes na região. Durante o cerco tático, os agentes identificaram um homem que tentou fugir ao perceber a aproximação da polícia, mas acabou detido.

O acusado, de 39 anos, possuía, segundo a polícia, um mandado de prisão em aberto pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006), expedido pela Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça do Rio. Ele também tem anotações anteriores por tráfico e roubo.

Com ele, os policiais apreenderam uma pistola CZ-P07 calibre 9mm, acompanhada de 12 munições. Em buscas realizadas na área, a equipe também encontrou 230 invólucros de skunk, 138 pinos de cocaína, 104 pedras de crack e três radiotransmissores, material que, segundo a PM, seria usado para a comunicação e comércio ilegal de drogas na comunidade. O acusado foi conduzido à 81ª DP (Itaipu), E autuado em flagrante.