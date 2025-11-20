Troca de tiros em bar deixa três mortos em Nova Iguaçu

Um bar foi palco de uma troca de tiros, que terminou com a morte de pelo menos três homens, na madrugada desta quinta-feira (20), em Santa Rita, Nova Iguaçu, situada na Baixada Fluminense. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) está investigando o caso.

Duas das três vítimas tinham passagens pela polícia. Um dos homens possuía sete anotações criminais, cinco por homicídio, e com ele foram encontrados carregadores de pistola 9 mm. Outro tinha 14 anotações criminais, sendo uma por homicídio e outra por lesão corporal. A terceira vítima estava com munições de calibre 38.

Leia também:

Ministério repudia ação da PM por causa de desenho de orixá em escola

Assessoria de Mari Maria nega derrota sobre disputa de marca com Larissa Manoela



Testemunhas relataram que os atiradores chegaram ao estabelecimento em um carro branco e que os três homens seriam os alvos dos disparos. As vítimas reagiram e teve início uma troca de tiros, que resultou na morte deles ainda no local. Os autores do ataque fugiram.

Ainda segundo as testemunhas, o estabelecimento comercial estava cheio na hora da troca de tiros, em decorrência da véspera de feriado. Depois do tiroteio, houve correria. Uma das pessoas que estava no local registrou um vídeo em que revela o momento em que as pessoas deitaram no chão para se proteger.

A Polícia Militar informou que, agentes do 20ºBPM (Mesquita), foram chamados depois de relatos de troca de tiros na Estrada de Adrianópolis, onde está localizado o bar. Quando chegaram, os militares já encontraram os homens mortos e acionaram a perícia.

A localidade é considerada pela polícia como região de atuação de milicianos. A DHBF investiga se existe ligação com a briga entre grupos criminosos da área.