Assessoria de Mari Maria nega derrota sobre disputa de marca com Larissa Manoela

Depois da divulgação de que a atriz Larissa Manoela teria ganho a disputa contra Mari Maria no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), a equipe da influenciadora se posicionou sobre o caso.

De acordo com a assessoria, a marca de maquiagem e cosméticos não foi alvo de penalidades por ter registro anterior. O órgão também concedeu à atriz permissão para manter o registro administrativo da marca da sua empresa.

Na nota, a empresa da influenciadora alega que têm sido vinculadas informações incorretas sobre o processo administrativo entre as marcas, perante o INPI. A assessoria disse que as informações de que Larissa Manoela teria ganho o processo ou que teria registrado a marca primeiro são falsas.

Segundo a advogada Juliana De Caroli Pozzetti, o registro da marca de cosméticos da influenciadora, incluindo o símbolo da coroa, foi feito em 2016. Enquanto o registro da atriz teria sido feito cinco anos depois, usando uma imagem parecida. O jurídico ainda afirmou que o processo pode avançar na Justiça.

A disputa comercial entre Larissa Manoela e Mari Maria começou a ser veiculada nas redes sociais nesta quarta-feira (19). Segunso informações da Veja, Mari Maria havia contestado o registro da outra marca. A empresa de maquiagem da influenciadora havia apontado que a coroa usada nas duas marcas seriam muito parecidas.