Preso mais um suspeito de envolvimento em homicídio de empresário em São Gonçalo

Após ações de monitoramento, Aldenir foi localizado pela Polícia Civil no bairro Colubandê - Foto: Divulgação/PCERJ

Após ações de monitoramento, Aldenir foi localizado pela Polícia Civil no bairro Colubandê - Foto: Divulgação/PCERJ

Policiais civis da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) cumpriram, nesta quarta-feira (19), mandado de prisão temporária expedido pela 4ª Vara Criminal de São Gonçalo contra Aldenir Correa Cesar, investigado por envolvimento no homicídio do empresário José Eduardo Barreto Esteves em junho deste ano.

No momento do crime, que ocorreu no galpão da empresa da vítima, em Maranbaia, São Gonçalo, Eduardo foi surpreendido por dois indivíduos, que o renderam e o levaram para o banheiro para, posteriormente, matá-lo com dois tiros.

Leia também:

Ação da PM em Niterói e Maricá prende dois por furto; Um estava foragido

Bebê é baleada na cabeça na Baixada Fluminense



Os dois suspeitos foram identificados como Jefferson, vulgo JJ e Luiz Gabriel, vulgo Jaguarzinho. Ambos estavam foragidos e foram presos temporariamente.

Com o avançar das investigações, Aldenir foi identificado como intermediário entre mandantes e executores.

Prisão

Após ações de monitoramento, Aldenir foi localizado no bairro Colubandê, onde foi preso temporariamente. No momento da abordagem ele estava no interior de seu próprio veículo com uma arma de fogo, tendo sido também autuado em flagrante por porte ilegal de arma.

Ele foi foi conduzido à sede da DHNSG, no Centro de Niterói para registro da ocorrência e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.