Bebê é baleada na cabeça na Baixada Fluminense

A bebê foi transferida para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, onde passou por cirurgia - Foto: Divulgação

Uma criança de 1 ano e 7 meses foi baleada na cabeça enquanto estava dentro do carro da família, junto com o pai, na comunidade do São Jorge, no bairro Engenho da Pedreira, situado em Japeri, na Baixada Fluminense, na noite da última terça-feira (18).

De acordo com a Polícia Militar, a bebê já estava sendo atendida no Hospital Municipal de Japeri quando os militares do 24º BPM (Queimados) foram acionados para atender o caso. Na madrugada desta quarta-feira (19), a vítima foi transferida para o Hospital Municipal Adão Pereira Nunes, localizado em Duque de Caxias.

A direção da unidade informou que, depois da realização de exames de imagem e avaliação, foi possível constatar uma fratura frontoparietal causada pelo projétil, mas sem hematomas. A criança passou por cirurgia sem complicações. Ela continua internada, porém acordada e respirando sem auxílio de aparelhos, com o quadro de saúde estável.



O caso está sendo investigado pela 63ª DP (Japeri), que busca identificar o autor dos disparos.