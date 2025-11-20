Ação da PM em Niterói e Maricá prende dois por furto; Um estava foragido

Os dois criminosos foram presos na tarde desta quarta-feira (19) - Foto: Divulgação

Na tarde desta quarta-feira (19), através de informações repassadas pelo 190, agentes do 12ºBPM de Maricá de encaminharam ao bairro Itabepa para averiguar uma ocorrência de furto a estabelecimento.

No local, o responsável pela loja informou que o suspeito teria furtado nove embalagens de café em pó de 1Kg, num total de R$ R$ 450,00.

Diante dos fatos, a equipe auxiliou na prisão do autor, que ja tinha passagens por lesão corporal, homicídio e roubo. Ele foi encaminhado à 82ª DP (Maricá) para registro e autuação pelo crime de furto, sendo posteriormente conduzido à 76ª DP (Centro), onde permaneceu preso.

Niterói

Também na tarde desta quarta-feira (19), agentes do 12ºBPM de Niterói, também acionados através do 190, se encaminharam ao Centro de Niterói para verificar suposto roubo a uma loja local.

No estabelecimento, localizado no 16° andar de um prédio, a equipe encontrou um dos suspeitos, enquanto o outro, que estava armado, fugiu.

Com o criminoso, a polícia apreendeu um aparelho celular LG. Contra ele haviam dois mandados de prisão, ambos expedidos pela 2ª Vara Criminal de Niterói pelo crime de roubo.

Diante dos fatos, os policiais encaminharam o autor do crime, juntamente com o material apreendido, à 76ª DP (Centro) para registro, onde o mesmo foi autuado em flagrante delito por roubo. Ele permaneceu preso, inclusive, para o cumprimento de seus mandados de prisão.





