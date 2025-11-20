Com quatro passagens pela polícia, homem é preso por tráfico de drogas no Cantagalo, em Niterói

Durante patrulhamento pela Comunidade do Monan, no Cantagalo, em Niterói, na tarde desta quarta-feira (19), agentes do 12ºBPM avistaram um suspeito carregando uma mochila que, ao ver a policia, fugiu.

Porém, após cerco tático pela região, a equipe conseguiu deter o fugitivo, que informou o local onde estava sua mochila, já que o mesmo tinha se desfeito do objeto em meio a tentativa de fuga.

Com o criminoso, que sofreu pequenas escoriações no momento da fuga, sendo encaminhado para a Policlínica Regional Municipal do Largo da Batalha, foi apreendida grande quantidade de drogas.

Diante dos fatos, a equipe encaminhou o suspeito, juntamente com os materiais apreendidos, à 79ª DP (Jurujuba) para registro.





Com quatro anotações por passagens por tráfico de drogas, associação ao tráfico, roubo e receptação, o homem foi autuado em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas, sendo conduzido posteriormente à 76ª DP (Centro), onde permaneceu preso.