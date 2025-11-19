Motorista confessa ter armado bloqueio no Rodoanel e irá responder por falsa comunicação de crime

O motorista de carreta Dener Laurito dos Santos, de 52 anos, que disse ter sido amarrado a explosivos dentro da cabine do caminhão no Rodoanel Mário Covas, em São Paulo, no dia 12 de novembro, assumiu para a Polícia Civil que inventou toda a história.

Ele admitiu que simulou toda a situação em depoimento realizado nesta quarta-feira (19). Na ocasião, o Rodoanel chegou a ficar interditado na altura do km 44 por cinco horas causando 40 km de congestionamento.

Segundo os investigadores, durante o interrogatório os policiais confrontaram Dener devido inconstâncias entre o relato dele e o que já havia sido apurado até então. Diante dos questionamentos, o homem admitiu que forjou toda a situação.

Dener afirmou que armou o artefato falso e se amarrou sozinho dentro da cabine da carreta. A polícia tem uma imagem de uma câmera de segurança que mostra o momento que o motorista para o veículo para fazer xixi e ele mesmo joga uma pedra na caminhão, o que teria dado início ao que ele chamou de "ataque".

Um motorista de um carro que aparece nas imagens de câmeras de segurança já tinha dito à polícia que a carreta passou a fechar seu veículo pouco antes do ponto onde acabou atravessada na pista. Ele ressaltou também que acelerou para conseguir escapar da manobra e que não presenciou nenhuma ação criminosa no local.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública afirmou que "o homem foi indiciado por falsa comunicação de crime, conforme o artigo 340 do Código Penal, após confessar em depoimento que ele próprio produziu o simulacro de bomba. As investigações continuam sob responsabilidade da DISE de Taboão da Serra para o completo esclarecimento dos fatos e a devida responsabilização criminal do indiciado."

No dia 12 de novembro, o Centro de Controle Operacional da concessionária SPMAR, que administra esse trecho do Rodoanel, recebeu às 5h25 o chamado de um usuário, que tinha saído do Acre em direção a São Bernardo do Campo, contando que tinha sido vítima de roubo e sequestro.

O motorista ficou dentro da cabine da carreta por mais de 4 horas, esperando a chegada do Gate. Por volta das 8h, um helicóptero Águia, da Polícia Militar chegou também ao local levando integrantes do esquadrão antibomba.

Cerca de uma hora depois, Dener deixou a cabine do caminhão com ajuda de um homem do Gate. O motorista parecia ter desmaiado na pista do Rodoanel e foi socorrido para um hospital da região.

Um cão da polícia foi levado para farejar os artefatos e depois um policial também foi até a cabine, após a presença de explosivos ter sido descartada, o caminhão foi removido para uma pista lateral e o tráfego foi liberado.