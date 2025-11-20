Filho de Pedro Dom é preso traficando na Região Serrana

Policiais civis da 151ª DP (Nova Friburgo) em ação conjunta com policiais militares prenderam em flagrante, nesta terça-feira (18/11), dois criminosos que comercializavam drogas, em Nova Friburgo, na Região Serrana. Entre eles, o filho de Pedro Machado Lomba Neto, mais conhecido como "Pedro Dom", um dos criminosos mais procurados da década de 2000.

De acordo com os agentes, após trabalho de inteligência, foram realizadas diligências no bairro Village, onde os dois criminosos foram encontrados em uma área de mata. Com eles, foi apreendida grande quantidade de drogas.

O traficante filho de "Pedro Dom" admitiu ser o gerente do tráfico de drogas do bairro Vilage e levou os policiais a outro local, onde foram encontradas drogas enterradas. Os criminosos foram conduzidos à delegacia e responderão pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Além disso, enquanto estava na cela da unidade, o criminoso escreveu o vulgo de seu pai no chão.