Coletivo de autoras de São Gonçalo lança terceira coletânea neste sábado (22)

O Coletivo Escritoras Vivas volta a celebrar a potência feminina através da palavra neste sábado, 22 de novembro, a partir das 17h30, no Vírgula (Rua Carlos Gianelli, 235 – Boaçu, São Gonçalo).

Trinta e seis autoras de São Gonçalo e cidades vizinhas transformaram suas histórias, dores e encantos em literatura com o projeto "Escritoras Vivas: Mulher Gonçalense tem Voz", realizado com recursos do Governo Federal, Ministério da Cultura, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, através da Política Nacional Aldir Blanc (Pnab).

O evento reunirá sarau, apresentações culturais e momentos de troca, reafirmando o que Antônio Cândido já defendia: a literatura é um direito humano, tão essencial quanto o pão ou o abrigo, porque alimenta o espírito e humaniza.

A programação do lançamento contará com performance artística do poeta gonçalense Rheinaldo Baso, apresentações musicais dos cantores Poliva e Dico & Lucas Bittencourt, e um sarau com microfone aberto para o público; além de sorteio de brindes.

Editada pela Mapa das Letras, a obra tem a capa assinada pela artista Suzane Veiga, que traduz em imagem o que o livro carrega em essência: a força criadora que nasce quando mulheres se reúnem para contar suas próprias histórias. O prefácio é da autora convidada Luana Rodrigues; e as orelhas do livro contaram com a escrita das autoras Ray Santana, de São Gonçalo; e Úrsula de Souza, de Maricá, que atualmente mora na Inglaterra.

Coletiva(o) Escritoras Vivas

O Coletivo Escritoras Vivas é um grupo feminino de mobilização e expressão cultural da cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, criado com o objetivo de dar mais visibilidade às mulheres escritoras. Iniciado em 2021 pelas ativistas literárias Yonara Costa, Cyntia Fonseca e Suzane Veiga, a coletiva oferece oficinas de escrita gratuitas para formar novas integrantes e promove diversas publicações como coletâneas de poemas, contos e crônicas.

Hoje, já são mais de 100 mulheres impactadas direta e indiretamente; mais de 10 publicações, entre coletâneas e livros-solo, editados pela Mapa das Letras; e mais de R$ 150 mil captados em editais de leis de incentivo para viabilizar projetos literários para mulheres.

Autoras que participam desta coletânea: Alessandra Baptista, Ana Luísa Magalhães, Bete Pereira, Carla Andrade, Cindy Ximenes, Cintia Guimarães Cupe, Clara Kappaun, Cleia Nascimento, Cleise Campos, Conceição Souza, Deise Pontes, Elisangela Habitar, Eloise Longobuco, Fernanda Azevedo, Flavia Joss, Gabriella Baptista, Graciane Volotão, Helene Camille, Ivana Martins, Jaqueline Brito, Josi Gonçalves, Kelly Araújo, Laryssa da Motta, Lilia Pires, Lívia Lugão, Nilma Boechat, Paula Furtado, Rafaela de Fátima, Renatta Toledo, Silvana dos Anjos, Stella Dias, Suzane Veiga, Tábata Lugão, Tati Charmosinha, Vania Chavão, Yonara Costa.

Serviço

Lançamento da terceira antologia das Escritoras Vivas – “Mulher Gonçalense tem Voz!”

Quando: 22 de novembro de 2025

Horário: A partir das 17h30

Onde: Vírgula – Rua Carlos Gianelli, 235, Centro, São Gonçalo. Próximo à Perfumaria Kennedy.

Evento gratuito com sarau, atrações culturais e o poder transformador da palavra feminina.

Realização: Mapa das Letras - Coletivo Escritoras Vivas, com recursos do Governo Federal, Ministério da Cultura, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, através da Política Nacional Aldir Blanc (Pnab).

Assessoria de imprensa e mídias: Renatta Toledo e Laryssa da Motta

Coordenação e organização da coletânea: Cyntia Fonseca, Yonara Costa e Suzane Veiga

Imagens: Martim Costa

Apoio: Nearwork e Vírgula