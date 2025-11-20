São Gonçalo impede avanço irregular sobre calçada em Guaxindiba

A Prefeitura lembra que os gonçalenses podem contribuir com as ações de fiscalização - Foto: Renan Otto/Prefeitura de São Gonçalo

A Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo realizou, na tarde desta terça-feira (18), uma operação de fiscalização no bairro Guaxindiba para coibir uma construção irregular que avançava sobre a calçada pública. A ação contou com o apoio dos agentes do Departamento de Conservação e Obras (DCO), da Secretaria de Conservação.

A operação foi desencadeada após constatação prévia de que a estrutura vinha ocupando parte do passeio, comprometendo a circulação de pedestres e caracterizando irregularidade no uso do espaço público. As equipes atuaram para impedir a continuidade da obra e garantir a preservação do espaço destinado à passagem dos moradores.

A Secretaria de Transportes e Meio Ambiente reforça que tem intensificado as ações de fiscalização em toda a cidade, com o objetivo de combater construções irregulares e preservar as áreas públicas destinadas à mobilidade e ao ordenamento urbano.

“Nosso compromisso é garantir que São Gonçalo seja uma cidade organizada, acessível e segura para todos. Não vamos permitir que construções irregulares avancem sobre áreas públicas e prejudiquem a mobilidade dos moradores. A fiscalização continuará firme”, afirmou o secretário Fábio Lemos.

A Prefeitura lembra que os gonçalenses podem contribuir com as ações de fiscalização denunciando irregularidades por meio do Colabore+: https://colabore.pmsg.rj.gov.br.