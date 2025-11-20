Vasco perde mais uma para o Grêmio e deve cair na tabela de classificação no Brasileirão
Jogo, vencido por 2 a 0 para os gaúchos, foi realizado na Arena, na noite dessa quarta-feira (19)
min de leitura | Escrito por Redação | 20 de novembro de 2025 - 00:13
A situação continua ruim para o Vasco no Brasileirão 2025. Com boa atuação na Arena, o Grêmio venceu o gigante por 2 a 0 na noite desta quarta-feira (19) e inclusive ultrapassou o adversário na tabela. Carlos Vinicius e Amuzu marcaram os gols gremistas, ambos no segundo tempo. O Vasco perdeu a quarta consecutiva no Brasileirão justamente depois de engatar quatro vitórias seguidas.
Com a vitória, o Grêmio chegou aos 43 pontos e terminou a quarta na 11ª colocação. O Vasco foi ultrapassado pelo Tricolor e caiu para a 12ª colocação com 42. Ambos podem perder posição para Ceará e Corinthians, que jogam nesta quinta contra Inter e São Paulo, respectivamente.