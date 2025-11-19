Concurso do IBGE com mais de 9 mil vagas tem edital publicado

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou nesta quarta-feira (19), o edital de seu novo concurso com 9.590 vagas temporárias de nível médio. Os detalhes das vagas foram divulgados no Diário Oficial da União desta quarta-feira (19).

O prazo para inscrição é das 16h do dia 19 de novembro até às 23h59 do dia 11 de dezembro e a taxa de inscrição é de R$ 38,50. As provas serão aplicadas no dia 22 de fevereiro de 2026, e o resultado final deve ser divulgado entre março e abril. As oportunidades são para os cargos de Agente de Pesquisas e Mapeamento e de Supervisor de Coleta e Qualidade.

Segundo o documento, os aprovados serão contratados para a "realização de pesquisas de natureza estatística efetuadas pelo IBGE em todo o território nacional".

As oportunidades estão divididas da seguinte forma:

Agente de Pesquisas e Mapeamento

- Função: Coleta de informações;

- Remuneração: R$ 2.676,24

- Vagas de ampla concorrência: 5.512;

- Vagas destinadas a pessoas declaradas pretas ou pardas: 2.120;

- Vagas destinadas a pessoas indígenas: 254;

- Vagas destinadas aos quilombolas: 170;

- Vagas destinadas a pessoas com deficiência: 424;

- Total de Vagas: 8.480.

- Supervisor de Coleta e Qualidade

Função: Supervisão de Coleta e Qualidade;

- Remuneração: R$ 3.379,00

- Vagas de ampla concorrência: 715;

- Vagas destinadas a pessoas declaradas pretas ou pardas: 275;

- Vagas destinadas a pessoas indígenas: 33;

- Vagas destinadas aos quilombolas: 22;

- Vagas destinadas a pessoas com deficiência: 55;

- Total de Vagas: 1.110.

As inscrições devem ser realizadas através do site da banca organizadora, a Fundação Getúlio Vargas (FGV).

O prazo de duração do contrato será de um ano, prorrogável para até no máximo de três anos. O recrutamento vai acontecer por meio de um Processo Seletivo Simplificado (PSS), que será amplamente divulgado.