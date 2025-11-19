Pedro tem lesão confirmada e está fora da final da Libertadores

O atacante Pedro, do Flamengo, teve uma lesão na coxa esquerda confirmada e não jogará pela equipe na final da Libertadores, no dia 29 de novembro, contra o Palmeiras. Provavelmente, o atleta não atua mais nessa temporada pelo rubro-negro.

"Nação, passando aqui para dizer que o Flamengo, o momento que o clube vive e os jogos que possui pela frente, são muito maiores do que minha ausência nessa reta final. Agradeço todo o carinho de vocês, muito triste por estar de fora, mas confiante no grupo que se dedica e se entrega muito no dia a dia e jogos. Apoiem sem parar como sempre fazem. Todos que estão ali colocam o clube como prioridade", escreveu o centroavante em seu perfil no X.

"Estarei onde estive grande parte da minha vida: na torcida junto com vocês. Hoje temos a primeira final. Que estejamos juntos apoiando e levando o Flamengo as glórias que merece. Sempre será pelo Flamengo. O Senhor é bom em TODO tempo. “Tudo posso naquele que me fortalece” (Filipenses 4:13), completou o atleta.

Pedro já havia fraturada o braço direito na semifinal da Libertadores, contra o Racing, mas o atleta já vinha se recuperando dessa lesão. Nesta quarta (19), ele realizou uma radiografia e o laudo foi positivo, apontando sinais de consolidação da fratura. Ele já havia voltado a treinar no campo, ainda com algumas limitações, há uma semana.

Porém, após o treino de terça-feira (18), Pedro se queixou de dores e foi a uma clínica para fazer exames de imagem, que confirmaram uma lesão muscular na coxa esquerda, considerada grave. Com isso, são poucas as chances do jogador voltar a atuar ainda nessa temporada pelo Flamengo.

A equipe rubro-negra faz ainda mais três jogos no brasileiro antes da grande final contra o rival paulista, e caso vença a Libertadores e chegue até a final da Copa Intercontinental, a última partida do Flamengo na temporada será no dia 17 de dezembro.