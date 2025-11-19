Crime em Itaboraí: polícia apura se “Delminho Mecânico” teve ajuda de cúmplices; corpos levados ao IML

Adelmo da Silva dos Santos, o “Delminho Mecânico”, assassino confesso da morte de um casal em Rio Bonito, apresentou-se espontaneamente na 71ª DP (Itaboraí) na noite desta terça-feira (18), acompanhado de seu advogado. A apresentação ocorreu horas após dois corpos esquartejados e queimados serem encontrados no fundo de sua casa, no bairro Muriqui, em Itaboraí.

Os restos mortais foram encaminhados para Instituto Médico Legal (IML) de Araruama, onde passarão por exames periciais para identificação formal. A suspeita é de que sejam de Fernanda Siqueira, 26 anos, e Lenon Siqueira, 35, desaparecidos desde o fim de semana, quando saíram de Rio Bonito para desfazer um negócio com Adelmo envolvendo a troca de um carro por uma moto.

A Justiça já havia expedido prisão temporária contra Adelmo, depois que ele confessou o crime informalmente aos policiais. A ocasião, ocorreu na segunda-feira (17) quando ele foi conduzido algemado para a 119DP, mas saiu da sede acompanhado de seu advogado, logo após fugiu junto com seus pais que moravam na mesma casa.

O casal estava desaparecido desde o domingo (16) e o registro de ocorrencia foi feito pelo pai da Fernanda na119ª DP (Rio Bonito)

Local de difícil acesso e uso de retroescavadeira

Os corpos foram encontrados a cerca de 400 metros da casa da família de Adelmo, em uma área de mata de difícil acesso. Investigadores afirmam que o local teria sido onde o encontro para a negociação havia sido marcado. Uma retroescavadeira foi utilizada para remover os restos mortais.

Na manhã de terça-feira, familiares e policiais foram ao imóvel do criminoso em Itaboraí, onde acharam a casa completamente revirada. Equipes da Polícia Civil seguiram no local para preservar a cena do crime e auxiliar nos procedimentos periciais.

Na manhã de terça-feira, familiares e policiais foram ao imóvel do criminoso em Itaboraí, onde acharam a casa completamente revirada | Foto: Enzo Britto

Investigação em andamento

Com a apresentação do criminoso à delegacia, a investigação avança para esclarecer as circunstâncias do crime. Investigadores também apuram a possibilidade de participação de outras pessoas ou se Adelmo agiu sozinho, além de o crime ter sido planejado, já que o local de encontro e distante, sem sinal de telefone e vizinhos pertos.

Agentes fizeram buscas na casa do suspeito nesta terça | Foto: Enzo Britto

Identificação dos corpos

O Reconhecimento dos corpos pode levar de uma semana a um mês, vai depender se o perito vai conseguir fazer a identificação das vitimas com os familiares ou se será necessário exame de DNA já que os corpos foram esquartejados e queimados, dificultando a possibilidade de identificação.

Sob supervisão de Marcela Freitas