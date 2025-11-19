Homem é preso por colocar sêmen no sorvete da colega de trabalho; Vídeo!

Um homem de 42 anos foi preso nesta segunda-feira (17) em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, após ser flagrado por câmeras de segurança colocando sêmen no sorvete de uma colega de trabalho. A Polícia Civil informou que o caso ocorreu em 12 de novembro, dentro da empresa onde ambos atuam, e que a vítima percebeu algo estranho na sobremesa e acabou não consumindo o produto.

As imagens mostram o suspeito manipulando o sorvete enquanto a funcionária estava ausente. O homem coletou o material no banheiro antes de retornar ao local. A Polícia Civil solicitou a prisão preventiva, que foi autorizada pela Justiça.

O suspeito é reincidente: em 2023, ele foi preso após lançar sêmen em um adolescente de 14 anos em um supermercado de Curitiba. Na ocasião, ficou cerca de quatro meses detido e foi liberado após firmar um acordo.





Após o cumprimento da nova ordem judicial, o homem foi encaminhado ao sistema penitenciário.