Polícia estoura fábrica de drogas e apreende meio milhão de reais em entorpecentes

Durante a ação, os agentes apreenderam aproximadamente R$ 500 mil em drogas e prenderam duas pessoas em flagrante - Foto: Divulgação

Durante a ação, os agentes apreenderam aproximadamente R$ 500 mil em drogas e prenderam duas pessoas em flagrante - Foto: Divulgação

Policiais civis da 66ª DP (Piabetá), com apoio de equipes da 60ª DP (Campos Elíseos), 59ª DP (Duque de Caxias) e 62ª DP (Imbariê), estouraram uma fábrica de entorpecentes, nesta quarta-feira (19/11), na comunidade Parada Angélica, em Magé, na Baixada Fluminense. Durante a ação, os agentes apreenderam aproximadamente R$ 500 mil em drogas e prenderam duas pessoas em flagrante.

Segundo os agentes, após trabalho de inteligência, descobriu-se que a facção criminosa Comando Vermelho planejava expansão territorial em Magé. Para isso, de acordo com as investigações, os narcotraficantes utilizavam uma casa como base operacional, onde preparavam, armazenavam e distribuíam os entorpecentes.

Leia também:

São Gonçalo realiza demolição em Área de Preservação Permanente de manguezal, na Praia das Pedrinhas

Mais um fim de semana da Feira Nacional do Podrão em Maricá



Durante as buscas no imóvel, os policiais civis localizaram, enterrados no quintal, tonéis repletos de drogas, evidenciando um esquema estruturado para ocultar o material ilícito. Além disso, também foram apreendidas diversas granadas, um artefato explosivo e rádios transmissores.

Durante a ação, um veículo roubado também foi recuperado e duas pessoas, integrantes da facção criminosa, foram presas em flagrante. As investigações continuam para identificar e responsabilizar criminalmente todos os envolvidos.