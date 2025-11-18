Após o enorme sucesso de público, a 31ª edição da Feira Nacional do Podrão volta a Maricá para mais um fim de semana repleto de sabores e exageros clássicos da gastronomia de rua. Desta vez, o evento começa no feriado de quinta-feira, dia 20, e segue pelos dias 21, 22 e 23 de novembro (sexta, sábado e domingo), no estacionamento do conhecido Boulevard Maricá, no Centro da cidade.

A Feira Nacional do Podrão traz 25 expositores especializados no lanche de rua informal, distribuídos em 3.000 metros quadrados, com espaço exclusivo para garotada, monitores e brinquedos infláveis: Touro Mecânico, Grande Tobogã, Discoplay, Jacaré, Cama Elástica, Pula-pula, entre outros.

Os clássicos Podrões voltarão, como a famosa “Batata Frita de Marechal Hermes”, petisco símbolo do subúrbio carioca, além de Patrimônio Cultural Material da Cidade do Rio de Janeiro, ao lado dos consagrados "Hambúrguer de Três Quilos", "Coxinha de Dois Quilos”, “Churrasco”, “Acarajé de Dois Quilos”,” Cachorro-Quente de 120 centímetros”, “Torre de Churros”, “Sorvete na Chapa”, entre outras delícias de expositores locais.

“Estamos felizes em fazer mais um fim de semana da Feira Nacional do Podrão em Maricá. O evento é diversão garantida para toda a família durante o feriadão”, garante Suzanne Malta, idealizadora/promotora do projeto, e influenciadora digital do conhecido perfil @ondecomernorio, ao lado do parceiro de empreitada e produtor Filipe Machado.

Gratuito, o evento conta com programação musical animada e DJ durante todo fim de semana. Além de rodas de samba e pagode, com grupo “Dez Mais” e grupo “D’Início”, tocando clássicos do Exaltasamba, Raça Negra, Sorriso Maroto, Pixote, Belo, Art Popular, Katinguelê, Só Pra Contrariar, Revelação, Jorge Aragão, Zeca Pagodinho, entre outros.

SERVIÇO: 31ª Edição da Feira Nacional do Podrão

Local: Boulevard Maricá (Rua Ver. Luiz Antonio da Cunha, 35 - Quadra AREA - Lote 0A - Centro, Maricá).

Dias: 20, 21, 22 e 23 de novembro (quinta, sexta, sábado e domingo),

Horários: Todos os dias - das 14h às 22h Entrada: Gratuita

Siga as redes: @feiradopodrao / @boulevardmarica