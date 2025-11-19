Operação Contenção prende oito e apreende armas na Vila Kennedy, Zona Oeste do Rio

Até o momento, oito criminosos foram capturados na ação e outros dois foram mortos - Foto: Divulgação/Polícia Militar

Policiais civis e militares realizam, nesta quarta-feira (19), mais uma etapa da "Operação Contenção", na Vila Kennedy, Zona Oeste do Rio. O objetivo é combater a expansão do Comando Vermelho e as atividades ilegais praticadas no território explorado pela facção. Participam da operação agentes da 34ª DP (Bangu), da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Capital (DRE-CAP), da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital (DRFA-CAP), da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e do Comando de Operações Especiais (COE) da Polícia Militar.

Até o momento, oito criminosos foram capturados na ação e outros dois foram mortos. Dois fuzis e uma pistola também foram apreendidos.

"Essa é mais uma etapa da Operação Contenção e mostra o combate ao Comando Vermelho, em suas diversas atividades delituosas. A facção se aproveita da expansão territorial para praticar toda gama de crimes, fortalecendo sua estrutura financeira. Por meio de investigação e ações estratégicas, estamos enfraquecendo a organização criminosa", afirma o secretário de Polícia Civil, delegado Felipe Curi.

No decorrer da operação, os policiais encontraram grande quantidade de drogas escondida pelos criminosos em uma unidade de ensino, o que demonstra a prática recorrente da facção de utilizar escolas como bunkers para ludibriar a ação das forças de segurança.