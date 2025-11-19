Polícia Civil prende cinco traficantes envolvidos em assassinatos na Zona Sudoeste

A ação foi realizada por agentes da Delegacia de Homicídios da Capital - Foto: Divulgação - PCERJ

Cinco criminosos envolvidos em assassinatos na Zona Sudoeste do Rio foram retirados das ruas, nesta terça-feira (18/11), após trabalho de investigação da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Os cinco capturados são integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, e entre eles está um dos principais “puxadores de guerra” da facção da comunidade do Terreirão.

Após intenso trabalho de inteligência, os agentes conseguiram localizar os principais pontos de atuação dos criminosos no Terreirão. E, nesta terça, os policiais civis realizaram diligências no interior da comunidade, onde ocorreram as capturas.

A primeira dupla foi presa no momento em que traficavam drogas na localidade conhecida como Beco do Borracheiro. O “puxador de guerra” da facção foi localizado sozinho, enquanto os dois últimos foram capturados na companhia de um menor, que foi apreendido.

Graças às ações coordenadas, as prisões foram realizadas de formas cirúrgicas. As investigações da DHC prosseguem identificar e responsabilizar criminalmente todos os envolvidos nos crimes.