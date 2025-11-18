Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Feijoada da Liga celebra o samba e a solidariedade com grandes atrações em São Gonçalo

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 18 de novembro de 2025 - 13:06
O encontro é uma realização da Liga de São Gonçalo, organização que tem à frente o intérprete Pitty de Menezes em sua presidência
No feriado da Consciência Negra, 20 de novembro, a cultura popular e a solidariedade se unem em São Gonçalo. O Centro de Tradições Nordestinas, em Neves, será o palco da Feijoada da Liga, um evento que promete reunir a excelência do samba a partir das 12h.

O encontro é uma realização da Liga de São Gonçalo, organização que tem à frente o intérprete Pitty de Menezes em sua presidência. A atuação da Liga reforça o compromisso do segmento com a valorização do samba e a mobilização social na cidade.

Mantendo o caráter social, a entrada para a Feijoada é gratuita, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível. A arrecadação será totalmente revertida para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade na região, sublinhando o impacto positivo da união entre as escolas de samba e a comunidade.

A festa será embalada por grandes nomes da música. O show principal contará com a presença do G.R.E.S. Imperatriz Leopoldinense e seu intérprete, Pitty de Menezes. Entre as atrações confirmadas estão também Nino do Milênio (intérprete da Beija-Flor) e Thiago Brito (intérprete da Unidos da Ponte), além das apresentações dos grupos Vem pro Meu Ritmo, Clécio Ramos e Juninho Cadência. A Feijoada da Liga é um evento que celebra as tradições do samba e a união da comunidade, promovendo a alegria e a ajuda mútua.

Para participar, basta retirar o ingresso gratuito pela plataforma Sympla e comparecer ao Centro de Tradições Nordestinas, localizado na Rua José Augusto Pereira dos Santos, 80, Neves, São Gonçalo, no dia 20 de novembro.

