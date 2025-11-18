Disque Denúncia pede informações sobre principal suspeito de um possível duplo homicídio ocorrido em Tanguá

O Disque Denúncia (2253-1177) divulga, nesta terça-feira (18), um cartaz para auxiliar nas investigações da 119ª DP (Rio Bonito) em conjunto com a 70ª DP (Tanguá), a fim de obter informações que levem à localização e prisão de Adelmo da Silva dos Santos, vulgo “Delminho Mecânico”, de 20 anos, principal suspeito de um possível crime de duplo homicídio de um casal que se encontra desaparecido desde a manhã de domingo (16).

A Polícia Civil investiga o desaparecimento de um casal em Rio Bonito, na Região Metropolitana do Rio. Fernanda Siqueira, de 26 anos, e Lenon Siqueira, de 35, não fazem contato com a família desde a manhã de domingo (16). De acordo com o pai de Fernanda, o casal saiu de casa para desfazer uma negociação de veículos feita com um “Delminho”de Tanguá, cidade vizinha. Há cerca de seis meses, eles haviam trocado um carro por uma moto, mas o homem não teria pago a diferença combinada. Por isso, Fernanda e Lennon foram até Tanguá para desfazer o acordo.

Familiares relataram que o irmão de Lenon chegou a ligar para o homem, que disse que o casal esteve com ele por volta das 12h de domingo e afirmou que iria almoçar na casa da mãe de Lenon, o que não aconteceu.

O delegado de Rio Bonito, Renato Mascarenhas, afirmou que a polícia trabalha com a possibilidade de crime e atua em conjunto com a delegacia de Tanguá. “Estamos apurando em conjunto. Temos realmente um suspeito. Chegamos até ele, ninguém se apresentou espontaneamente. Continuamos investigando para saber se ocorreu um homicídio e, se ocorreu, onde estão os corpos. Seguimos com as diligências”, disse o delegado.

Diante dos fatos, foi expedido um Mandado de Prisão, contra Adelmo dos Santos, pelo Plantão Judiciário/Tribunal de Justiça do Rio, Espécie de prisão: Temporária, pelo crime de Homicídio. Ele já é considerado um foragido da Justiça.

O Disque Denúncia, pede que quem tiver informações sobre sobre a localização d0 foragido da Justiça e pontos de drogas, favor entrar em contato pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido