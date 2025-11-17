Polícia investiga desaparecimento de casal após troca de veículo em Rio Bonito

A Polícia Civil investiga o desaparecimento de um casal que não é visto desde a manhã de domingo (16). Segundo informações, Fernanda Souza Silva Siqueira e o marido, Lenon Batista Siqueira, teriam sido mortos após ele informar que desfaria a troca de um veículo.

De acordo com familiares, Lenon saiu de moto na manhã de domingo afirmando que iria desfazer a negociação de um automóvel. Há cerca de seis meses, ele havia trocado seu Volkswagen Golf por uma Honda, cor preta, para-lama branco, placa KRB-7105. Nesse final de semana, ele disse que encontraria o antigo proprietário para reverter o acordo, pois o mesmo não teria concluído o pagamento.

Na busca por informações, o irmão de Lenon fez contato com um mecânico que supostamente estaria com o Golf. O mecânico afirmou que Lenon chegou a procurá-lo naquele dia, mas que já não estava com o carro, alegando tê-lo vendido a um agiota.

Os celulares do casal encontram-se desligados desde então. Fernanda e Lenon moram no bairro Cajueiro. Ainda de acordo com a família, eles não tinham inimigos; ela trabalhava em uma loja de roupas no centro do município e Lenon como ajudante de mecânico em uma oficina localizada em Itaboraí. Uma foto dos dois foi entregue à polícia.

O caso foi registrado inicialmente como desaparecimento e segue sob investigação. Agentes da 119ªDP e da 70ªDP (Tanguá) estão em diligências para apurar a dinâmica completa do crime, a motivação e o paradeiro das vítimas.