Polícia Federal deflagra a 'Operação Hybris' contra corrupção e fraudes em licitações

Na ação de hoje, policiais federais cumprem seis mandados de busca e apreensão nas cidades de Macaé/RJ e Casimiro de Abreu/RJ - Foto: Divulgação /Polícia Federal

Na manhã desta terça-feira (18), a Polícia Federal deflagrou a Operação Hybris com o objetivo de apurar a prática dos crimes de corrupção passiva e fraude em processos licitatórios e contratos públicos da área da saúde, assinados pela Prefeitura de Conceição de Macabu/RJ.

Na ação de hoje, policiais federais cumprem seis mandados de busca e apreensão nas cidades de Macaé/RJ e Casimiro de Abreu/RJ, com o intuito de aprofundar a investigação policial em questão.

De acordo com as apurações, em novembro de 2020, um servidor público do setor de licitações da Prefeitura de Conceição de Macabu solicitou vantagem indevida a representantes de empresas que possuíam contratos e que participavam de licitações abertas pelo município.

Há indícios de que, em dezembro de 2020, houve ajuste prévio de planilhas de preços para direcionamento de licitação justamente aos representantes de empresas a quem o servidor investigado havia solicitado propina, o que compromete a competitividade do certame.

Além disso, a análise de dados financeiros dos envolvidos indicou movimentações incompatíveis com a renda declarada de pessoa ligada ao servidor, com recebimentos fracionados em espécie e transferências entre contas, totalizando R$ 300 mil entre janeiro e julho de 2024. Tais operações indicam possível tentativa de ocultação da origem dos valores, podendo configurar atos de lavagem de dinheiro.

Os investigados poderão responder pelos crimes de corrupção passiva e fraude à licitação, sem prejuízo de eventuais outros delitos que possam ser revelados no decorrer das apurações.