Filha de Virginia Fonseca pergunta se ela é amiga de Ana Castela

Influenciadora diz que filhos compreenderam naturalmente a nova dinâmica familiar e têm boa relação com Ana Castela e Vini Jr - Foto: Reprodução - Instagram

Influenciadora diz que filhos compreenderam naturalmente a nova dinâmica familiar e têm boa relação com Ana Castela e Vini Jr - Foto: Reprodução - Instagram

A apresentadora e influenciadora, Virginia Fonseca, de 26 anos, contou para os fãs que a filha, Maria Alice, de 4 anos, questionou como é a relação dela com a cantora Ana Castela, atual namorada de Zé Felipe, ex marido da famosa e pai da menina.

"Esses dias a Maria Alice perguntou para mim: 'Mamãe, você é amiga da Ana Castela?'", disse a influenciadora, ao relembrar a pergunta da criança. Ela disse que respondeu de forma leve a pergunta. "Falei: 'Sou, Maria'. Logo em seguida a menina perguntou 'Você escuta as músicas dela?'. Eu disse que sim", contou.

Leia também:

Shopping em Itaipu apresenta 'Jardim do Noel' com espaço interativo para as crianças

Presidente do Banco Master é preso enquanto tentava sair do país

Virginia foi casada com Zé Felipe por cerca de 5 anos, mas o relacionamento chegou ao fim em maio deste ano. O ex-casal é pai de três crianças, Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3 anos e José Leonardo, de 1 ano.

De acordo com a influenciadora, as crianças não tiveram dificuldades de perceber a nova configuração familiar e se aproximaram de forma natural tanto de Ana Castela, quanto do jogador Vini Jr., atual namorado da influenciadora. "As crianças entenderam superbem. Elas gostam da Ana e gostam do Vini. Está tudo superleve, como tem que ser", disse à imprensa em um evento no último dia 11.

Os novos casais que se formaram após a separação do filho do cantor Leonardo e da influenciadora têm sido um dos temas mais comentados nos últimos meses. Os cantores Zé Felipe e Ana Castela viveram por meses sob rumores de um relacionamento, até que, no dia 19 de outubro, no palco do Domingo Legal, houve o anúncio oficial do relacionamento. Na época, o apresentador Celso Portiolli questionou diretamente o casal sobre o relacionamento. “Estamos nos conhecendo”, disse a artista, antes que o casal trocasse beijos a pedido do apresentador.



A influenciadora também passa por um momento intenso junto com Vini Jr. O namoro dos dois foi anunciado no fim de outubro, depois de um pedido que teve balões, ursinhos, pétalas de rosa além de um anel de diamantes da marca Tiffany. Depois disso, Virginia tem se dividido entre o Brasil e a Espanha, para visitar o jogador. Até mesmo os seus filhos, já conheceram o atacante do Real Madrid.