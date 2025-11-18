Briga entre vizinhos termina com arma apreendida em Niterói

Uma discussão entre vizinhos terminou com a apreensão de uma arma de pressão que imita um fuzil, na noite da última segunda-feira (17), em Santa Bárbara, Niterói. A Polícia Militar foi acionada após uma denúncia relatando que um morador teria sido ameaçado com um armamento durante um desentendimento.

Segundo a PM, o homem que fez a denúncia afirmou que havia sido intimidado pelo vizinho depois de uma briga motivada por um fusível retirado da residência. Ainda de acordo com a vítima, o suspeito teria se irritado com comentários sobre sua vida pessoal e aparecido armado, fazendo ameaças e usando xingamentos.

Ao conversar com os policiais, o acusado negou ter apontado a arma na direção do vizinho, mas admitiu que estava com o equipamento atravessado nas costas no momento da discussão. Ele apresentou voluntariamente a carabina de pressão calibre 4,5 mm, uma réplica de fuzil, equipada com mira e red dot, e afirmou possuir o objeto há cerca de dez anos.

Os dois homens foram levados para a delegacia, onde prestaram depoimento e foram liberados. A arma ficou apreendida na 78ª DP (Fonseca).