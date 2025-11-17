Trio é preso com pistolas e drogas em Itaipuaçu, Maricá

Três criminosos foram presos por tráfico de drogas em Itaipuaçu, na cidade de Maricá, nesta segunda-feira (17). Segundo informações da Polícia Militar, uma equipe do Grupo de Ações Táticas (GAT), foi verificar uma unidade do Minha Casa Minha Vida, na rua Carlos Marighella após uma denúncia.

No local, a equipe encontrou diversos indivíduos armados, que fugiram para a mata quando perceberam a presença da polícia no local. Houve confronto e três foram detidos com uma pistola e materiais entorpecentes.

Dentre o material apreendido estavam: 1 pistola 9mm com 15 munições, 478 sacolés de cocaína, 333 pedras de crack; ⁠322 trouxas de maconha e R$ 46,00 em espécie.

Os três detidos foram encaminhados à 82ªDP para registro de ocorrência, onde um foi autuado por porte ilegal de armas e tráfico de drogas e os outros dois por tráfico de drogas.

Leia também:

Polícia investiga morte de jovem durante baile na Comunidade do Cebolô, em São Gonçalo

Acusado de liderar tráfico em comunidade do Rio é preso