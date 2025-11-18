Novas obras do MUVI terão início no Centro de São Gonçalo

As obras do Mobilidade Urbana Verde Integrada (MUVI) seguem avançando por todo o município de São Gonçalo. Nesta terça-feira (18), terão início intervenções de drenagem, construção de calçadas e pavimentação na Rua Doutor Nilo Peçanha, da altura do Clube Mauá até o bairro da Trindade. A via faz parte do trecho 4 do projeto das intervenções.

Além disso, no trecho 3, do Cemitério São Gonçalo até o Clube Mauá (nas ruas Coronel Moreira César, Doutor Feliciano Sodré e Nilo Peçanha), estão sendo feitos, no período da noite, serviços de fresa asfáltica e execução de asfalto, dando continuidade também às obras do MUVI.

MUVI – O projeto do MUVI foi elaborado pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe). Todo o percurso está sendo beneficiado com redes de drenagem, além da construção de calçadas, ciclovias, meios-fios, pavimentação, paisagismo e pistas preferenciais para ônibus.

O MUVI é o maior projeto de mobilidade urbana já realizado na cidade de São Gonçalo, com investimento de R$ 287 milhões, e está sendo executado através de uma parceria entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria das Cidades, e a Prefeitura de São Gonçalo.

O corredor viário vai ligar Neves a Guaxindiba, passando por vários bairros. Serão 18 quilômetros de extensão. Já é possível ver trechos do MUVI concluídos em bairros como Neves, Vila Lage, Camarão, Centro, Estrela do Norte e outros. Intervenções também estão em andamento nos trechos 5 e 6.