Polícia investiga morte de jovem durante baile na Comunidade do Cebolô, em São Gonçalo

Policiais civis investigam a morte de Victor Gabriel Pereira Silva, de 19 anos, que foi deixado, já sem vida, no Pronto-Socorro Central (PSC) de São Gonçalo, na manhã desta segunda-feira (17). De acordo com informações preliminares, antes de ser levado à unidade hospitalar municipal, o jovem teria sido atendido e suturado de forma clandestina no Complexo do Salgueiro.

Segundo a polícia, Victor estava em um baile na Comunidade do Cebolô, no Arsenal, em São Gonçalo, quando foi baleado. A motivação dos disparos ainda não foi revelada, mas, de acordo com a PM, não havia operação na comunidade no momento do ocorrido.

Após ser ferido, o jovem teria sido levado ao Complexo do Salgueiro, onde recebeu atendimento clandestino para a retirada de um projétil em uma das pernas. Contudo, ele não resistiu ao ferimento e morreu. Na manhã desta segunda-feira, o corpo de Victor foi então deixado no Pronto-Socorro.

Policiais militares foram comunicados do caso e acionaram agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo, que registraram a ocorrência e vão investigar a morte do jovem e a existência do hospital clandestino no interior do conjunto de favelas. O corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), onde passará por perícia.

Leia também:

Fim das barricadas em SG? Governador reforça segurança e amplia retomada de ruas

PM apreende fuzil, pistola e granada após confronto na RJ-106, no bairro Arsenal; Vídeo