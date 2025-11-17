Polícia investiga morte de jovem durante baile na Comunidade do Cebolô, em São Gonçalo
Antes de ser levado ao Pronto Socorro Central (PSC), ele teria sido atendido de forma clandestina no Salgueiro, segundo informações preliminares
Policiais civis investigam a morte de Victor Gabriel Pereira Silva, de 19 anos, que foi deixado, já sem vida, no Pronto-Socorro Central (PSC) de São Gonçalo, na manhã desta segunda-feira (17). De acordo com informações preliminares, antes de ser levado à unidade hospitalar municipal, o jovem teria sido atendido e suturado de forma clandestina no Complexo do Salgueiro.
Segundo a polícia, Victor estava em um baile na Comunidade do Cebolô, no Arsenal, em São Gonçalo, quando foi baleado. A motivação dos disparos ainda não foi revelada, mas, de acordo com a PM, não havia operação na comunidade no momento do ocorrido.
Após ser ferido, o jovem teria sido levado ao Complexo do Salgueiro, onde recebeu atendimento clandestino para a retirada de um projétil em uma das pernas. Contudo, ele não resistiu ao ferimento e morreu. Na manhã desta segunda-feira, o corpo de Victor foi então deixado no Pronto-Socorro.
Policiais militares foram comunicados do caso e acionaram agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo, que registraram a ocorrência e vão investigar a morte do jovem e a existência do hospital clandestino no interior do conjunto de favelas. O corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), onde passará por perícia.
Leia também:
Fim das barricadas em SG? Governador reforça segurança e amplia retomada de ruas
PM apreende fuzil, pistola e granada após confronto na RJ-106, no bairro Arsenal; Vídeo