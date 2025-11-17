Acusado de liderar tráfico em comunidade do Rio é preso

Policiais militares do 2º Comando de Policiamento de Área (CPA), lotados no 41º BPM (Colégio), com informações passadas pela Central Disque Denúncia (2253-1177), prenderam, na manhã desta segunda-feira (17), na Avenida Brasil, no bairro Irajá, o foragido da justiça Anderson Hilário de Oliveira Vicente, Vulgo Menor D ou Dinho, de 36 anos, apontado também como um dos líderes da facção Terceiro Comando Puro (TCP). Ele é apontado como braço direito do traficante Carlos José da Silva Fernandes, vulgo Arafat, do Complexo da Pedreira, em Costa Barros.

Segundo investigações da polícia, Menor D atuava como 'frente' de algumas favelas comandadas pelo Arafat, como Bairro 13 ou B13, Terra Nostra, Final Feliz, Chaves, Parque Colúmbia e Joana D'arc. A operação tinha como objetivo combater o tráfico de drogas e outros crimes, como roubos de veículos, de cargas e, principalmente furtos/receptação de cabos de cobre do Sistema Metroviário ocorridos nos últimos dias. O trabalho da polícia foi desencadeado tendo lideranças da facção Terceiro Comando Puro (TCP) como alvos.

Após dados de inteligência, observou-se que era habitual “Menor D” utilizar um veículo para sair da referida Comunidade. Assim, foi realizado um acompanhamento e, na Avenida Brasil, no bairro Irajá, pista sentido Centro. Os policiais efetuaram a abordagem, prendendo “Menor D” e seu segurança, Jonathan Martins de Aquino, vulgo Angolano de 29 anos, que possui quatro anotações Criminais por homicídio; crime sem violência e resistência. Foi preso também o motorista, Douglas Lorran Faria de Jesus, que possui cinco anotações criminais por roubo e receptação, além de um fuzil G3, Cal. 7.62mm, um carregador contendo 20 munições de calibre 7.62mm; um fuzil colt M16, de calibre 5.56mm, um carregador vazio e um Auto Fiat Palio, placa LUX8D96, de cor preta.

Contra Anderson, havia 31 anotações criminais, dentre elas homicídio; roubo; cumprimento de pena; tráfico de drogas e crime de resistência. Além de sete mandados de prisão em aberto, do TJRJ.

Ele teria assumido controle de roubo de cargas no Complexo da Pedreira, na Zona Norte do Rio, após ser escolhido para a função por Carlos José da Silva Fernandes, o Arafat, antigo braço-direito de Playboy, e apontado como seu sucessor. Atualmente, Menor D se encontrava na condição de evadido do sistema penitenciário.

Diante dos fatos, a Equipe conduziu os acusados e o veículo à 38ªDP (Vista Alegre- RJ) para apresentação, à autoridade policial e cumprimento do mandado de prisão. Posteriormente, foram conduzido a uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde já se encontram acautelados à disposição da Justiça

