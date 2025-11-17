Fim das barricadas em SG? Governador reforça segurança e amplia retomada de ruas

São Gonçalo está entre as duas cidades consideradas mais críticas em relação a presença de barricadas - Foto: Divulgação

São Gonçalo está entre as duas cidades consideradas mais críticas em relação a presença de barricadas - Foto: Divulgação

O governador Cláudio Castro anunciou uma ação coordenada para remover barricadas instaladas por grupos criminosos em parte da Região Metropolitana do Rio. Segundo o político, foram mapeadas ao menos 13.604 até agora.

Embora o problema atinja toda a região citada, o governo identifica que a situação é mais crítica em São Gonçalo e São João de Meriti, municípios onde a presença de grupos armados e disputas territoriais impõe maior número de obstruções.



O plano prevê uma ação contínua, diária e de longa duração, com a participação de equipes do estado e dos municípios onde as barreiras estão instaladas.

"Temos georreferenciados mais de 13 mil pontos de barricadas na capital, na Baixada Fluminense e no Leste Fluminense. Nesta segunda-feira (hoje), vamos nos reunir com os prefeitos para dividir tarefas com eles. Chamei todos os prefeitos da Região Metropolitana, de todos os matizes (políticos)", disse o governador Cláudio Castro.

Ainda de acordo com o governador, a ação não tem como objetivo apenas a desobstrução de vias, mas também a remoção completa da infraestrutura montada pelos grupos criminosos nas ruas.

"Por isso, as prefeituras serão importantes, sobretudo, com caminhões para tirar esse material. Valas (abertas pelos bandidos) também serão aterradas. Vamos colocar concreto na mesma hora. O Estado provê os kits de demolição, de corte etc. Vamos começar com 50 equipamentos e, em seguida, aumentaremos até conseguir tirar tudo. Vamos utilizar também maquinário (como retroescavadeiras e tratores) de contratos que temos com diferentes secretarias. E o papel da Polícia Militar será dar segurança para que o Estado possa entrar e retirar. A operação envolve prefeituras e diversas secretarias", afirmou Cláudio Castro, que garantiu que as operações serão diárias até o fim de seu mandato.

"Quem botar barricadas de volta vai receber, no dia seguinte, uma visita do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais da PM) e da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil)", concluiu o governador.