PM apreende fuzil, pistola e granada após confronto na RJ-106, no bairro Arsenal; Vídeo

Os agentes encontraram um fuzil, uma pistola, granada, carregadores e cinto de guarnição - Foto: Divulgação

Durante a realização de monitoramento na RJ 106, altura do bairro Arsenal, na manhã desta segunda-feira (17), agentes do 7° BPM de São Gonçalo, visando coibir roubos praticados por criminosos de comunidades às margens da rodovia, tiveram a atenção voltada para uma motocicleta Yamaha Lander e um veículo Gol em atitudes suspeitas próximo à entrada da comunidade do Cebolo.

Os suspeitos tentaram fugir em meio a abordagem policial, iniciando um confronto armado. Após o cessar fogo, os agentes encontraram um fuzil, uma pistola, granada, carregadores e cinto de guarnição.





A ocorrência está sendo registrada na 75ª DP (Rio do Ouro) Divulgação

Três suspeitos também foram apreendidos. Dois deles foram baleados durante o confronto e posteriormente encaminhados ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat). A ocorrência está sendo registrada na 75ª DP (Rio do Ouro).