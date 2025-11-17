PM apreende fuzil, pistola e granada após confronto na RJ-106, no bairro Arsenal; Vídeo
Durante a ação, realizada na manhã desta segunda (17), três foram apreendidos, sendo dois baleados encaminhados ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat)
Durante a realização de monitoramento na RJ 106, altura do bairro Arsenal, na manhã desta segunda-feira (17), agentes do 7° BPM de São Gonçalo, visando coibir roubos praticados por criminosos de comunidades às margens da rodovia, tiveram a atenção voltada para uma motocicleta Yamaha Lander e um veículo Gol em atitudes suspeitas próximo à entrada da comunidade do Cebolo.
Os suspeitos tentaram fugir em meio a abordagem policial, iniciando um confronto armado. Após o cessar fogo, os agentes encontraram um fuzil, uma pistola, granada, carregadores e cinto de guarnição.
Três suspeitos também foram apreendidos. Dois deles foram baleados durante o confronto e posteriormente encaminhados ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat). A ocorrência está sendo registrada na 75ª DP (Rio do Ouro).