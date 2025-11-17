Traficante brasileiro suspeito de ligação com PCC é preso em condomínio de luxo em Portugal

A Polícia Judiciária de Portugal prendeu, neste fim de semana, em um condomínio de luxo de Cascais, o traficante brasileiro Ygor Daniel Zago, conhecido como Hulk, condenado por tráfico internacional de drogas

Além do envolvimento no envio de cocaína para a Europa, Zago também foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP) por participar do esquema de adulteração de combustível alvo de uma megaoperação em agosto deste ano.

Juntamente com Sérgio Dias da Silva, o "Serginho", Hulk é apontado pelo MP de São Paulo como um dos líderes de uma organização criminosa que fraudava bombas de gasolina, adulterava combustível e corrompia agentes públicos. Na denúncia, o MP ainda afirma que Ygor Zago é o responsável por manter contato com fornecedores de metanol e fazer a gestão financeira do grupo, que controlava dezenas de postos de gasolina.

"De repente você me fala desses postos aí (...) vamos subir para 40 mano. Estamos com 36, né? Vamos subir para 40, vamos ficar pra trás não, mas é sério, vamos fechar 50 até o final do ano", dizia uma das mensagens enviadas por Hulk a Sergio da Silva.

Em uma outra mensagem obtida pelos investigadores, Sérgio avisa a Hulk que vai ao Brasil liberar o funcionamento de um posto de combustível e, em seguida, envia uma imagem de um bolo de dinheiro usado em um acerto. Eles também trocam informações sobre uma fiscalização da Agência Nacional do Petróleo (ANP) contra um dos fornecedores de metanol do grupo. "Amanhã os caras vai vir aqui, a fiscalização. Aí encostei aqui para deixar tudo zerado. Amanhã os cara vem", avisou Sérgio da Silva a Hulk.

Zago foi um dos alvos da megaoperação deflagrada em agosto deste ano pelas autoridades brasileiras contra o esquema de lavagem de dinheiro do PCC que envolvia postos de gasolina e fintechs. Mas seu histórico de ligações com facção já é antigo, tendo sido um dos condenados no âmbito da Operação Oversea, deflagrada em 2014, juntamente com André Oliveira Macedo, o André do Rap, um dos principais nomes do PCC que está foragido desde 2020.

Em julho de 2021, Hulk chegou a ser detido no litoral paulista durante a Operação Netuno, da Polícia Civil de São Paulo, junto com outros quatro suspeitos. Carros de luxo, armas, barcos e até um helicóptero foram apreendidos pelas autoridades. Ao divulgar o caso na época, a polícia paulista destacou que um dos alvos da operação "se utilizava de uma rede de postos de combustíveis para lavagem do dinheiro e ocultação dos bens".

Hulk ainda é alvo de um mandado de prisão preventiva expedido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e aguardava a decisão sobre um recurso contra a condenação que recebeu no Brasil a 29 anos de prisão por tráfico internacional de drogas.