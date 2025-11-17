Aplicação do Enem em escola na Zona Norte do Rio é impedida por troca de tiros na Avenida Brasil
Confronto entre policiais e criminosos impossibilitou que estudantes realizassem a prova em escola de Acari
O segundo dia do Enem não ocorreu para dezenas de estudantes do Ciep 173 Rainha Nzinga Angola, em Acari, após um intenso tiroteio na Avenida Brasil interromper o acesso ao local de prova na manhã deste domingo (16).
A Polícia Militar informou que a troca de tiros foi entre os policiais e criminosos que tentavam assaltar motoristas na Avenida Brasil, uma das vias mais importantes da cidade.
Em meio aos disparos, motoristas deixaram seus automóveis para buscar proteção. A ação não deixou feridos e também não houve prisões.
Imagens que circulam nas redes sociais revelam os candidatos buscando abrigos nos corredores da escola, durante o confronto.
De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), os candidatos que foram impedidos de realizar a prova, poderão tê-la reaplicada no dia 17 de dezembro. Neste domingo, foram realizados os exames de ciências da natureza e matemática.