PM prende acusados de roubo de carro que mantiveram motorista refém na Zona Norte do Rio
Caso aconteceu na tarde deste domingo (16), em Quintino. Após perseguição, suspeitos se entregaram com pistola e três celulares
min de leitura | Escrito por Redação | 16 de novembro de 2025 - 19:38
Policiais militares do 9°BPM (Rocha Miranda) prenderam na tarde deste domingo (16), dois suspeitos de roubarem um carro em Quintino, na Zona Norte do Rio, e que fizeram o motorista do veículo refém.
De acordo com testemunhas, os PMs foram alertados por pedestres e iniciaram uma perseguição que acabou com o resgate da vítima e a prisão dos acusados.
Leia também
'Difícil o Rio de Janeiro': Motoristas vivem manhã de caos e medo na Avenida Brasil
Homem é baleado em Mutuaguaçu, São Gonçalo
Com eles foram apreendidos uma pistola e três celulares. O caso foi registrado na 29ªDP (Madureira).