PM prende acusados de roubo de carro que mantiveram motorista refém na Zona Norte do Rio

Suspeitos de roubo de veículo e manter motorista refém foram presos - Foto: Reprodução

Policiais militares do 9°BPM (Rocha Miranda) prenderam na tarde deste domingo (16), dois suspeitos de roubarem um carro em Quintino, na Zona Norte do Rio, e que fizeram o motorista do veículo refém.

De acordo com testemunhas, os PMs foram alertados por pedestres e iniciaram uma perseguição que acabou com o resgate da vítima e a prisão dos acusados.

Com eles foram apreendidos uma pistola e três celulares. O caso foi registrado na 29ªDP (Madureira).