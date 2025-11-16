Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,2798 | Euro R$ 6,1314
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

PM prende acusados de roubo de carro que mantiveram motorista refém na Zona Norte do Rio

Caso aconteceu na tarde deste domingo (16), em Quintino. Após perseguição, suspeitos se entregaram com pistola e três celulares

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 16 de novembro de 2025 - 19:38
Suspeitos de roubo de veículo e manter motorista refém foram presos
Suspeitos de roubo de veículo e manter motorista refém foram presos -

Policiais militares do 9°BPM (Rocha Miranda) prenderam na tarde deste domingo (16), dois suspeitos de roubarem um carro em Quintino, na Zona Norte do Rio, e que fizeram o motorista do veículo refém.

De acordo com testemunhas, os PMs foram alertados por pedestres e iniciaram uma perseguição que acabou com o resgate da vítima e a prisão dos acusados.

Leia também

'Difícil o Rio de Janeiro': Motoristas vivem manhã de caos e medo na Avenida Brasil

Homem é baleado em Mutuaguaçu, São Gonçalo

Com eles foram apreendidos uma pistola e três celulares. O caso foi registrado na 29ªDP (Madureira).

Matérias Relacionadas