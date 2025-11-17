Pastor condenado por abuso sexual de sobrinhas é preso em Campos dos Goytacazes

Policiais civis da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) tiraram das ruas um estuprador condenado a mais de 50 anos de prisão. Ele foi localizado, neste domingo (16/11), em um heliporto em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, logo após desembarcar. Pastor, o criminoso se valeu da posição para abusar sexualmente de quatro sobrinhas, com idades entre 8 e 13 anos. A ação é mais uma fase da “Operação Rede Segura”, da especializada, que acompanha casos de violência sexual e exploração através de relações familiares.

De acordo com as investigações, os crimes ocorreram entre os anos de 2018 e 2019, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Aproveitando-se da função religiosa e da relação familiar, ele passou a frequentar a casa dos cunhados e abusou sexualmente de suas sobrinhas. Durante mais de um ano, ele estuprou as vítimas, causando intenso sofrimento, temor e danos psicológicos irreparáveis às crianças.

Por diversas vezes, o criminoso estava acompanhado de seu filho, de 17 anos, que também abusou sexualmente das menores. Os estupros só acabaram quando a mãe de duas vítimas desconfiou e questionou às filhas, que, amedrontadas, acabaram confessando todo o histórico de violência sexual.

O criminoso foi condenado pela Justiça a 52 anos de prisão. Depois de um intenso trabalho de inteligência e monitoramento da DRCI, ele foi surpreendido pelos policiais civis, neste domingo, enquanto desembarcava de uma aeronave no heliporto do Farol de São Tomé, em Campos dos Goytacazes.