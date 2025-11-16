'Difícil o Rio de Janeiro': Motoristas vivem manhã de caos e medo na Avenida Brasil

A manhã deste domingo (16) foi marcada por caos e medo na Avenida Brasil, na altura de Irajá após um confronto entre policiais e criminosos ligados ao Morro do Chaves, em Barros Filho (área controlada pelo Terceiro Comando Puro (TCP).

No fim da manhã, por volta das 11h30, uma equipe do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) avistou pelo menos quatro suspeitos em um carro e deu início a uma tentativa de abordagem que resultou na reação dos mesmos, havendo troca de tiros em plena via expressa.

O confronto provocou momentos de desespero entre motoristas. Muitos abandonaram seus carros e correram para se abrigar atrás de muretas, placas e outros veículos. A Avenida Brasil chegou a ser totalmente bloqueada em alguns momentos, nos dois sentidos.

Imagens feitas por motoristas e moradores mostram os momentos de terror vividos nesta manhã.

“Difícil o Rio de Janeiro… estamos aqui em frente à Ceasa. Muito tiro, muito, muito! Por conta de vários bandidos armados contra uma viatura da Força Nacional. Agora que está chegando a Polícia Militar. Estamos aqui, Avenida Brasil toda parada", narrou uma pessoa em pânico em uma das gravações.

Policiamento na região

Com a intensidade da ocorrência, reforços foram enviados, como a Força Nacional, que mantém uma base operacional próxima ao ponto do confronto, que deslocou equipes para a região. O Bope e o 41º BPM (Colégio) também foram acionados para dar apoio às buscas e ao cerco aos criminosos.

De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), o trânsito foi totalmente liberado por volta de 12h03, mas forças de segurança permaneceram no local durante a tarde.

Ainda não há confirmação de presos, apreensões ou feridos.