Homem é baleado em Mutuaguaçu, São Gonçalo

A vítima foi socorrida para o Hospital Estadual Alberto Torres, localizado no Colubandê - Foto: Divulgação/Governo do Estado do Rio

Um homem, de 31 anos, foi baleado na Estrada da Conceição, no bairro do Mutuaguaçu, em São Gonçalo, na noite da última sexta-feira (14).

Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes foram acionadas para o local por volta das 20h40. O homem foi socorrido para o Hospital Estadual Alberto Torres, localizado no Colubandê. O homem tem quadro de saúde estável.

A Polícia Militar informou que agentes do 7º BPM foram acionados para averiguar a entrada de homem com ferimentos de arma de fogo na unidade hospitalar.

Ainda não se sabe o que teria motivado o crime e nem quem seria responsável pelos disparos.