PF prende homem foragido por violência doméstica familiar
O preso desembarcou de um voo proveniente de Salvador
Na tarde deste sábado, 15/11, a Polícia Federal prendeu um homem foragido e condenado pela prática de violência doméstica contra sua esposa. A prisão ocorreu no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro.
O homem foi detido no momento em que desembarcava de um voo proveniente de Salvador, capital da Bahia.
Durante fiscalizações de rotina e trocas de informações, policiais federais identificaram o foragido e constataram a presença de um mandado de prisão por condenação transitado em julgado em desfavor do homem. A medida judicial foi expedida pelo III Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher - Fórum Regional de Jacarepaguá (TJRJ).
Após as formalidades de praxe, o preso foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça.