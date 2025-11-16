Instagram Facebook Twitter Whatsapp
PF prende homem foragido por violência doméstica familiar

O preso desembarcou de um voo proveniente de Salvador

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 16 de novembro de 2025 - 11:16
A prisão ocorreu no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro
A prisão ocorreu no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro -

Na tarde deste sábado, 15/11, a Polícia Federal prendeu um homem foragido e condenado pela prática de violência doméstica contra sua esposa. A prisão ocorreu no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro.

O homem foi detido no momento em que desembarcava de um voo proveniente de Salvador, capital da Bahia.

Durante fiscalizações de rotina e trocas de informações, policiais federais identificaram o foragido e constataram a presença de um mandado de prisão por condenação transitado em julgado em desfavor do homem. A medida judicial foi expedida pelo III Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher - Fórum Regional de Jacarepaguá (TJRJ).

Após as formalidades de praxe, o preso foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça.

