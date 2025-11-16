Colisão entre dois carros provoca capotamento na Presidente Kennedy, em São Gonçalo
Testemunhas contaram que um dos veículos estaria parado no momento do acidente
Uma colisão entre dois carros causou um capotamento na noite deste sábado (15), na Avenida Presidente Kennedy, na altura do número 785, no bairro Estrela do Norte, em São Gonçalo. O acidente não deixou vítimas, mas os veículos ficaram destruídos.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes foram acionadas por volta das 23h10 para atender a ocorrência de colisão entre veículos. Não houve necessidade de atendimento de primeiros socorros, pois o acidente não feriu ninguém.
Testemunhas do acidente relataram que um dos carros estava parado quando foi atingido. Com o impacto da batida, um dos veículos foi lançado em direção à calçada, deixando peças espalhadas pela rua.
A Guarda Municipal de São Gonçalo foi acionada para registrar a ocorrência. Até o momento, não se sabe o que teria causado a colisão.