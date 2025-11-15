Polícia analisa imagens de segurança para identificar responsáveis por ataque de fuzil a supermercados em SG

A 73ª DP (Neves) está investigando o ataque criminoso a dois supermercados na madrugada desta sexta-feira (14) em São Gonçalo.

Segundo informações preliminares, os ataques coordenados nos estabelecimentos do Porto Novo e Porto Velho podem ter sido orquestrados por criminosos da região.

A Polícia apura algumas informações, entre elas a que a ordem teria partido do chefe do trafico do Morro do Feijão, no Paraíso. Segundo relatos, o criminoso estaria obrigando comerciantes a pagar uma taxa mensal para o tráfico local.

Procuradas pela reportagem de O SÃO GONÇALO, a Polícia Militar e Civil comentaram sobre o caso.

"A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que na tarde deste sexta-feira (14), policiais militares do 7° BPM (São Gonçalo), foram acionados para uma ocorrência de disparos de arma de fogo, no bairro de Porto Novo, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio de Janeiro. De imediato, uma equipe foi enviada ao local do fato, mas nenhum dos suspeitos foi encontrado. O policiamento foi reforçado na região", disse a PM em nota.

"A investigação está em andamento na 73ª DP (Neves). Agentes analisam as imagens das câmeras de segurança e realizam outras diligências para identificar os responsáveis pelo crime", disse a Polícia Civil em nota.