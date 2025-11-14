Polícia investiga caso de idosa atropelada e morta por motociclista na Engenhoca, em Niterói; vídeo

Orquídea da Silva estava à caminho de comprar pão quando foi atingida pela motocicleta - Foto: Divulgação

A polícia civil investiga o atropelamento de Orquídea da Silva, 70, que faleceu após ser atingida por uma motocicleta em alta velocidade na noite do último domingo (9), na Engenhoca, em Niterói. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que a idosa atravessou a rua na faixa de pedestres, com o sinal vermelho para motoristas, e foi atropelada pelo motociclista a poucos metros da calçada.

O caso foi registrado na 78ª DP (Fonseca) como homicídio. Orquídea deixou dois filhos: Leonardo Carvalho da Silva, 46, e Fernando Carvalho da Silva, 39, que é PCD.

Segundo Leonardo, a mãe, que era cristã, estava à caminho de comprar pão para a santa ceia da igreja. "Minha mãe morava aqui há 30 anos, era uma pessoa muito prestadora de serviço, muito amiga de todos aqui. As pessoas estão muito sentidas pelo que aconteceu com ela. É uma tragédia, de repente isso aconteceu, ele avançou o sinal e matou minha mãe, tirou de mim tudo o que eu tinha", lamentou.

Orquídea da silva deixa dois filhos | Foto: Divulgação

O velório e sepultamento ocorreram na última terça-feira (11), no cemitério municipal de São Miguel, em São Gonçalo.

A identidade do motociclista responsável pelo atropelamento não foi divulgada.





